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РФ блокирует заявление Совбеза ООН по зерновой сделке в Украине: в чем причина

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Европа, Четверг 28 июля 2022 18:25
РФ блокирует заявление Совбеза ООН по зерновой сделке в Украине: в чем причина Фото: Совет Безопасности ООН (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Совет Безопасности ООН не смог согласовать приветственное заявление, которое касается подписание сделки по "зерновому коридору" 22 июля. РФ возражает против данного проекта заявления, поскольку в нем указывается, что генсек ООН Антониу Гутерриш осуждает ракетный удар по порту Одессы 23 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

"Норвегия и Мексика уже несколько дней работают над тем, чтобы объединить Совет в одном послании, приветствуя важную сделку по возобновлению экспорта зерна, продуктов питания и удобрений через Черное море. Мы сожалеем, что это было невозможно", - цитирует издание слова посла Норвегии в ООН Моны Юул.

По его данным, подготовленное Норвегией и Мексикой заявление должно было приветствовать достигнутый при подписании 22 июля зернового соглашения прогресс, оценить усилия Гутерриша и властей Турции при его подготовке, и призвать подписантов документа к скорейшему выполнению взятых в Стамбуле обязательств.

"Единое заявление Совбеза, приветствующее сделку и дающее высокую оценку усилиям генерального секретаря, было бы важным сигналом", - уточнила посол.

Как сообщалось, Европейский союз осудил ракетный удар России по порту в Одессе. В Брюсселе считают, что РФ полностью нарушает свои обязательства. Также атаку на порт Одессы осудил и Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.

Напомним, 22 июля, в Стамбуле было подписано соглашение о "зерновом коридоре". Согласно подписанному соглашению, РФ обязалась не стрелять по портам. В ООН заявили, что первые поставки украинского зерна должны были начаться уже 23 июля. Но именно в этот день РФ ударила крылатыми ракетами "Калибр" по порту Одессы.

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