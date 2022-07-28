Россияне обстреляли из РСЗО Криворожский район: есть жертвы

Около 11 утра в четверг, 28 июля, российская армия снова ударила по Криворожскому району Днепропетровской области. В частности, оккупанты накрыли огнем из РСЗО Широковскую общину, есть жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Целенаправленно попали по агропредприятию в Шестерне. Один человек погиб, двое ранены - они в больнице", - рассказал он.

По словам главы региона, во время обстрела произошел пожар.

"На месте работают пожарные. Масштабы разрушений выясняются", - добавил Резниченко.

Что известно об утренних обстрелах 28 июля

Российские оккупанты утром 28 июля нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Николаева. В результате обстрелов пострадали учебные заведения и жилые дома.

Также 28 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуеву Харьковской области. Известно о разрушениях жилых домов, в связи с чем жителей просят максимально ограничить передвижение по городу.

Кроме этого утром зафиксирован ракетный "прилет" по одной из общин Вышгородского района Киевской области.