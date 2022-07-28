По Украине запустили более 20 ракет с территории Беларуси: подробности утренней атаки

Российские войска утром 28 июля совершили массированный ракетный удар по северным областям Украины, с территории Беларуси было выпущено более 20 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Север".

Пока известно о прилетах девяти ракет по территории Гончаровской громады Черниговской области, которые упали в лесной массив. Также работала система противовоздушной обороны ВСУ. О жертвах обстрелов пока не сообщается.

По информации Telegram-канала Беларускі Гаюн, с 5:23 по 6:29 с аэродрома Зябровка около Гомеля в сторону Украины было запущено около 25 ракет.