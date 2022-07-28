Россияне из "Ураганов" обстреливали сегодня Днепропетровскую область, есть погибший

Сегодня, 28 июля, российские военные несколько раз обстреляли Днепропетровскую область. В результате атаки оккупантов есть погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука в Telegram.

По его словам, российские войска обстреляли из “Ураганов” Широковскую громаду. Они попали в аграрное предприятие. В результате атаки погиб 28-летний парень, еще два человека находятся в состоянии средней тяжести в больнице. На месте обстрела вспыхнул пожар, который уже потушили спасатели.

В то же время в Великомихайловской громаде враг обстрелял поля, из-за чего начался пожар.

Также Лукашук добавил, что днем россияне обстреливали Апостоловскую и Зеленодольскую громады, пострадавших и разрушений нет.