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ЕС не сможет ввести полный запрет на выдачу виз россиянам, - Еврокомиссия

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Брюссель, Четверг 28 июля 2022 17:02
ЕС не сможет ввести полный запрет на выдачу виз россиянам, - Еврокомиссия Фото: запрет на выдачу виз россиянам не рассматривается на уровне ЕС (flickr com libereurope)
Автор: Юлия Бойко

Европейский союз не сможет ввести полный запрет на выдачу виз гражданам Российской Федерации. Такой шаг не отвечает визовой политике ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финское издание Helsingin Sanomat.

Как сообщили в Еврокомиссии в ответе на запрос, санкции против России направлены конкретно на правительство и экономическую элиту. Цель этих ограничений - не допустить финансирования агрессивной войны в Украине. Сами же санкции не направлены против простых россиян.

"Всегда есть группы людей, которым должны быть выданы визы, такие как гуманитарные лица, члены семьи, журналисты и диссиденты", - говорится в ответе ЕК.

В то же время Еврокомиссия не сообщила, поднимался ли вообще такой вопрос, но сослалась на конфиденциальность обсуждений.

Издание отмечает, что в Финляндии продолжается дискуссия об ограничении выдачи туристических виз россиянам. Поскольку граждан раздражает, что они продолжают ехать в Финляндию и Европу в то время, как Россия находится в состоянии войны с Украиной.

Также сообщается, что Хельсинки рассматривают возможность ограничения выдачи туристических виз, в частности, путем ограничений в приеме заявок и более частых отказов.

Напомним, ранее сообщалось, что Эстония запретила выдачу туристических виз и разрешений на проживание с целью обучения гражданам России.

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