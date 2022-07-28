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Бахмут снова попал под обстрел оккупантов, есть жертвы

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Бахмут, Четверг 28 июля 2022 20:23
Бахмут снова попал под обстрел оккупантов, есть жертвы иллюстративное фото (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Российские военные продолжают обстрелы Бахмута. Сегодня днем были нанесены удары по городу, в результате чего есть жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главного управления ГСЧС в Донецкой области.

По сообщению спасателей в результате обстрела города погибли 2 человека. Еще один человек получил ранения и нуждается в медицинской помощи.

Обновлено 21:09

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что по состоянию на сейчас в Бахмуте, в результате обстрела известно о 3 погибших и 3 раненых. Также было повреждено 6 многоэтажек и 6 частных домов. По информации главы области, враг применяет кассетные снаряды.

Напомним, что вчера оккупанты били по Бахмуту, вследствие чего было попадание по местному отелю.

Сегодня спасатели завершили разбирать завалы в результате обстрела погибли четыре человека.

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Донецкая область Бахмут
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