Обшуки у Коломойського та звільнення керівництва митниці: новини за 1 лютого

Вчора, 1 лютого, СБУ провели обшуки у Коломойського, Авакова та Столара. До того ж вчора Кабмін звільнив керівництво митниці та призначив нового тимчасового очільника.

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До будинку бізнесмена, ймовірно, йдеться про його помешкання в Буковелі, прийшли працівники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки.

Відомство підтвердило, що в результаті обшуків було викрито масштабні схеми привласнення на суму в 40 млрд гривень.

Обшуки СБУ в Авакова та Столара

Наступним, хто приймав "гостей" з СБУ та ДБР став колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Як повідомила РБК-Україна його помічниця Наталія Ставівко, обшуки стосувалися справи падіння гелікоптера в Броварах, під час якого загинуло керівництво МВС.

Цікавим у цій справі є те, що гелікоптер, який розбився у Броварах, був закуплений для МВС коли відомством керував Аваков.

Також РБК-Україна з власних джерел стало відомо про обшуки в народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара.

Кабмін звільнив керівництво митниці

Кабмін звільнив Вячеслава Демченка з посади виконуючого обов'язки голови митної служби та Олександра Щуцького з посади його першого заступника. Окрім цього, уряд порушив дисциплінарне провадження стосовно заступника голови митниці Руслана Черкасського. На час дисциплінарного провадження його відсторонено від займаної посади.

Кабінет міністрів вже призначив тимчасового очільника Державної митної служби України. Ним став заступник голови митниці Сергій Звягінцев.

Учасникам п'яних "вечірок" у Києві вручили підозри та повістки

За даними поліції, 1 лютого після того, як в інтернеті з'явилися моторошні фото і відео дівчат над якими знущаються хлопці, було відкрито кримінальне провадження.

Вдалось установити фігурантів та місце їхнього перебування. Правоохоронці провели обшуки в організаторів вечірок, на яких могли накачувати снодійним та принижувати дівчат.

Так, двом з них було оголошено підозру, а ще шість - отримали повістки у військкомати.

Зеленський закликав світ врятувати життя Саакашвілі

Президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту допомогти врятувати життя Міхеїла Саакашвілі й не допустити його страти.

"Просто зараз повільно вбивають громадянина України, колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Ганебним є навіть сам факт, що досі доводиться боротися проти такої спроби де-факто публічної страти людини у Європі у 21 столітті", - написав Зеленський.

В Іспанії вже почали відновлювати Leopard для відправки в Україну

За даними західних ЗМІ, іспанське оборонне підприємство вже почало відновлювати п'ять танків Leopard 2A4, які планується надіслати Україні.

У виданні уточнюють, що компанія вже перевезла частину бойових машин із Сарагоси, де вони зберігалися 10 років, на свої заводи у Севільї.

Співробітника "Укроборонпрому" затримали за роботу на воєнну розвідку РФ

У результаті спецоперації у Києві було затримано російського агента, який отримав вороже завдання влаштуватися до української оборонної компанії для збору розвідданих на користь країни-агресора.

Встановлено, що фігурант приховано збирав інформацію про наявне українське озброєння, яке надходить підрозділам ЗСУ на східному та південному фронтах, а отримані відомості чоловік передавав через анонімні месенджери співробітнику Головного управління міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони РФ.