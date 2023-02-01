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РФ намагається наступати у Луганській області та шукає слабкі місця в нашій обороні, - Гайдай

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Луганська область, Середа 01 лютого 2023 16:39
РФ намагається наступати у Луганській області та шукає слабкі місця в нашій обороні, - Гайдай Фото: РФ намагається наступати у Луганській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Біля Кремінної та Сватового точаться важкі бої, а окупанти пробують наступати на різних ділянках у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Мобілізація на окупованих територіях все більше нагадує репресивні дії з боку росіян - схопили та одразу на фронт", - йдеться у повідомленні.

Гайдай зазначив, що біля Кремінної та Сватового точаться важкі бої. На сьогодні ударного угрупування росіяни там ще не створили, хоча і техніку, і особовий склад вони підвозять туди регулярно.

"Окупанти пробують наступати на різних ділянках, намагаючись знайти слабкі місця в нашій обороні", - додав глава області.

Нагадаємо, що на тлі значних втрат окупанти облаштували військовий шпиталь в районі Новоіванівки Луганської області.

Росіяни переобладнали пологові будинки Луганської області під військові шпиталі. Вагітні жінки вимушені їхати на пологи до Луганська.

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