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Поліцейські проводять обшуки в організаторів п’яних вечірок, на яких принижували дівчат

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Середа 01 лютого 2023 11:51
Поліцейські проводять обшуки в організаторів п’яних вечірок, на яких принижували дівчат Фото: поліцейські проводять обшуки в організаторів п’яних вечірок, на яких принижували дівчат (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці проводять обшуки в організаторів вечірок, на яких могли накачувати снодійним та принижувати дівчат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Зазначається, що щойно в мережі з’явилася фотографії та відео з вечірок, де молоді люди вживають алкоголь і кривдять та принижують дівчат, поліцейські відразу розпочали відпрацювання.

Наразі правоохоронці вже встановили фігурантів та місця їхнього перебування. У рамках розпочатої справи проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи у Києві та ще одному регіоні.

Зокрема, оперативники карного розшуку та міграційної поліції разом зі слідчими за процесуального керівництва прокурорів проводять обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах фігурантів.

Зазначимо, що соціальні мережі обурила історія з п'яними вечірками. Повідомлялося, що група хлопців з Івано-Франківська приїхала до Києва, де влаштовувала вечірки, на які кликали дівчат. Там їх, ймовірно, накачувати алкоголем та снодійним. Молоді люди кривдили та знущалися з непритомних дівчат, знімали це на відео та викладали у соцмережу.

Як повідомлялося раніше, у Житомирській області поліція викрила наркокартель.

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