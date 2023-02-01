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До Запоріжжя дісталися цивільні, яких росіяни депортували з окупованої території

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Запорізька область, Середа 01 лютого 2023 22:08
До Запоріжжя дісталися цивільні, яких росіяни депортували з окупованої території Фото: До Запоріжжя дісталися цивільні, яких росіяни депортували з окупованої території (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

До Запоріжжя змогли дістатись 10 цивільних, яких росіяни депортували з окупованої частини Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"45 днів тому росіяни закрили основний шлях евакуації для жителів в окупації. Натомість щотижня вони викладають у пропагандистських російських ЗМІ ролики про те, як депортують українців за межі окупації", - йдеться у заяві.

Федоров пояснив, що людей звинувачують за проукраїнську позицію, допомогу силам спротиву та "диверсійну діяльність".

"На камеру їх майже без речей відправляють йти пішки 10 км "сірою зоною" в сторону підконтрольного українській владі Запоріжжя. Але поза камерами депортовані зникали безвісти. Ймовірно їх повертали в полон, змушували рити окопи, а можливо чинили над ними і гірші злочини"

Мер Мелітополя розповів, що вчора ввечері 10 депортованих людей все ж змогли врятуватися з полону. Вони йшли пішки по "дорозі життя", а українська сторона доставила їх до Запоріжжя.

Нагадаємо, що російські військові і досі не відкрили дорогу, аби жителі окупованих територій Запорізької області могли евакуюватись. Це триває від 19 грудня 2022 року.

Раніше повідомлялось, що росіяни не дають українцям виїжджати з окупації. Вони перетворили тимчасово захоплену територію на в'язницю.

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