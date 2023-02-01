ua ru
Ср, 01 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обстріл села в Чернігівській області: вже 4 загиблих, одна людина поранена

Новость на русском →
Чернігів, Середа 01 лютого 2023 20:54
Обстріл села в Чернігівській області: вже 4 загиблих, одна людина поранена Фото: через обстріл села Єліне Чернігівської області загинуло 4 особи (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл села Єліне Чернігівської області загинули чотири людини. Ще одна отримала поранення, це трапилось після потрапляння міни у погріб, де люди ховались.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Внаслідок потрапляння міни (120 мм) в погріб приватного будинку загинули четверо місцевих жителів", - написав він.

Крім того, за словами Чауса, ще одна людина отримала поранення. Наразі постраждалий перебуває в лікарні.

Як повідомлялось, у середу, 1 лютого, російські окупанти атакували населений пункт Єліне (Чернігівська область). До цього повідомлялось про трьох загиблих.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Внаслідок обстрілів отримав поранення місцевий житель.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черниговская область
NEWS
Росіяни зазнають великих втрат на Бахмутському та Лиманському напрямках, - Генштаб
Росіяни зазнають великих втрат на Бахмутському та Лиманському напрямках, - Генштаб
DAILY
Відкрийте, обшук! Як силовики допомагають Зеленському з "чистками" чиновників
Юлія Акимова, Мілан Лєліч Відкрийте, обшук! Як силовики допомагають Зеленському з "чистками" чиновників