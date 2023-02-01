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Зеленський закликав світ врятувати життя Саакашвілі

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Середа 01 лютого 2023 22:59
Зеленський закликав світ врятувати життя Саакашвілі Фото: президент України Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту допомогти врятувати життя Міхеїла Саакашвілі й не допустити його страти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави держави.

"Просто зараз повільно вбивають громадянина України, колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Ганебним є навіть сам факт, що досі доводиться боротися проти такої спроби де-факто публічної страти людини у Європі у 21 столітті", - написав Зеленський.

Враховуючи загрозу життю Саакашвілі, він закликав владу Грузії згадати свої зобов'язання відповідно до європейських норм захисту прав людини, припинити знущання й звільнити експрезидента.

"Україна пропонувала варіанти рішень. Закликаю світ допомогти врятувати життя Міхеїла й не допустити його страти", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, Саакашвілі затримали 1 жовтня 2021 року в Грузії, коли він приїхав після восьмирічної відсутності. Йому було висунуто обвинувачення у незаконному перетині кордону, який, за даними слідства, він скоїв 28 вересня, коли таємно прибув до порту Поті з України на судні, що перевозило вантажівку з молочною продукцією.

В Офісі президента України повідомляли, що було офіційне прохання до Грузії віддати Саакашвілі на лікування.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що влада Грузії публічно катує Михайла Саакашвілі, а їх кінцевою метою може бути вбивство політика.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликає владу Грузії дозволити йому відвідати експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який перебуває у критичному стані.

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Володимир Зеленський Грузія Міхеіл Саакашвілі
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