Зеленський закликав світ врятувати життя Саакашвілі

Президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту допомогти врятувати життя Міхеїла Саакашвілі й не допустити його страти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави держави.

"Просто зараз повільно вбивають громадянина України, колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Ганебним є навіть сам факт, що досі доводиться боротися проти такої спроби де-факто публічної страти людини у Європі у 21 столітті", - написав Зеленський.

Враховуючи загрозу життю Саакашвілі, він закликав владу Грузії згадати свої зобов'язання відповідно до європейських норм захисту прав людини, припинити знущання й звільнити експрезидента.

"Україна пропонувала варіанти рішень. Закликаю світ допомогти врятувати життя Міхеїла й не допустити його страти", - наголосив глава держави.