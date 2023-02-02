Обыски у Коломойского и увольнение руководства таможни: новости за 1 февраля

Вчера, 1 февраля, СБУ провели обыски у Коломойского, Авакова и Столара. К тому же вчера Кабмин уволил руководство таможни и назначил нового временного руководителя.

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В дом бизнесмена, вероятно, речь идет о его доме в Буковеле, пришли работники Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности.

Ведомство подтвердило, что в результате обысков были разоблачены масштабные схемы присвоения на сумму в 40 млрд гривен.

Обыски СБУ у Авакова и Столара

Следующим, кто принимал "гостей" из СБУ и ДБР, стал бывший министр внутренних дел Арсен Аваков. Как сообщила РБК-Украина его помощница Наталья Ставивко, обыски касались дела падения вертолета в Броварах, во время которого погибло руководство МВД.

Интересно в этом деле то, что разбившийся в Броварах вертолет был закуплен для МВД, когда ведомством руководил Аваков.

Также РБК-Украина из собственных источников стало известно об обысках у народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Столара.

Кабмин уволил руководство таможни

Кабмин уволил Вячеслава Демченко с должности исполняющего обязанности главы таможенной службы и Александра Щуцкого с должности его первого заместителя. Кроме этого, правительство возбудило дисциплинарное производство в отношении замглавы таможни Руслана Черкасского. На время дисциплинарного производства он отстранен от занимаемой должности.

Кабинет министров уже назначил временного главу Государственной таможенной службы Украины. Им стал заместитель главы таможни Сергей Звягинцев.

Участникам пьяных "вечеринок" в Киеве вручили подозрения и повестки

По данным полиции, 1 февраля после того, как в интернете появились жуткие фото и видео девушек над которыми издеваются ребята, было возбуждено уголовное производство.

Удалось установить фигурантов и место их пребывания. Правоохранители провели обыски у организаторов вечеринок, на которых могли накачивать снотворным и унижать девушек.

Так, двоим из них было объявлено подозрение, а еще шесть - получили повестки в военкоматы.

Зеленский призвал мир спасти жизнь Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество помочь спасти жизнь Михеила Саакашвили и не допустить его смертной казни.

"Просто сейчас медленно убивают гражданина Украины, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Позорен даже сам факт, что до сих пор приходится бороться против такой попытки де-факто публичной казни человека в Европе в 21 веке", - написал Зеленский.

В Испании уже начали восстанавливать Leopard для отправки в Украину

По данным западных СМИ, испанское оборонное предприятие уже начало восстанавливать пять танков Leopard 2A4, которые планируется отправить Украине.

В издании уточняют, что компания уже перевезла часть боевых машин из Сарагосы, где они хранились 10 лет, на свои заводы в Севилье.

Сотрудника "Укроборонпрома" задержали за работу на военную разведку РФ

В результате спецоперации в Киеве был задержан российский агент, получивший враждебную задачу устроиться в украинскую оборонную компанию для сбора разведданных в пользу страны-агрессора.

Установлено, что фигурант скрыто собирал информацию о существующем украинском вооружении, поступающем подразделениям ВСУ на восточном и южном фронтах, а полученные сведения мужчина передавал через анонимные мессенджеры сотруднику Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ.