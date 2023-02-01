ua ru
Ср, 01 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Топ-менеджменту "Укртатнафти" оголосили підозри. Подробиці обшуків у Коломойського від СБУ

Новость на русском →
Київ, Середа 01 лютого 2023 14:02
Топ-менеджменту "Укртатнафти" оголосили підозри. Подробиці обшуків у Коломойського від СБУ Фото: СБУ після обшуків оголосила підозри топ-менеджменту "Укртатнафти" (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки в результаті обшуків викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень на компаніях "Укрнафта" та "Укртатнафта". За результатами чого топ-менеджмент другої компанії отримав підозри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як встановили правоохоронці, протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

Своєю чергою в СБУ нагадують, що ПАТ "Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією нашої країни, а ПАТ "Укртатнафта" - нафтопереробною.

Наразі у рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності.

А саме, йдеться про виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.

Слідство встановило, що махінації проводилися в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.

Тож на основі цього СБУ спільно з Бюро економічної безпеки провела низку обшуків.

Вони здійснювалися за місцем проживання фактичних власників і топ-менеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять ці компанії, а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України.

"За результатами слідчих дій топменеджменту ПАТ "Укртатнафта" оголошено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень", - заявили в СБУ.

Фото: СБУ після обшуків оголосила підозри топ-менеджменту "Укртатнафти" (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що Служба безпеки разом з БЕБ проводить обшуки у будинку олігарха Ігоря Коломойського у справі махінацій в компаніях "Укртатнафта" та "Укрнафта".

Всі подробиці щодо сьогоднішніх масових обшуків по Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Укрнафта Ігор Коломойский
NEWS
Росіяни зазнають великих втрат на Бахмутському та Лиманському напрямках, - Генштаб
Росіяни зазнають великих втрат на Бахмутському та Лиманському напрямках, - Генштаб
DAILY
Битва за Вугледар. Що відбувається в місті і навіщо воно росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Битва за Вугледар. Що відбувається в місті і навіщо воно росіянам