Учасникам п'яних "вечірок" у Києві вручили повістки
Правоохоронці повідомили підозру двум з організаторів вечірок, на яких могли накачувати снодійним та принижувати дівчат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Суспільне".
За даними поліції, 1 лютого після того, як в інтернеті з'явилися моторошні фото і відео дівчат над якими знущаються хлопці, було відкрито кримінальне провадження.
Вдалось установити фігурантів та місце їхнього перебування.
Так, двом з них було оголошено підозру, а ще шість - отримали повістки у військкомати.
Нагадаємо, українські соцмережі сколихнула новина про молодиків, котрі нібито заманювали дівчат на вечірки, споювали їх алкоголем та гвалтували. Вони знущалися з непритомних дівчат, знімали це на відео та викладали у соцмережу.
Нагадаємо, правоохоронці проводили обшуки в організаторів вечірок, на яких могли накачувати снодійним та принижувати дівчат.
Як повідомлялося раніше, у Житомирській області поліція викрила наркокартель.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.