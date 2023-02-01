Учасникам п'яних "вечірок" у Києві вручили повістки

Правоохоронці повідомили підозру двум з організаторів вечірок, на яких могли накачувати снодійним та принижувати дівчат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Суспільне".

За даними поліції, 1 лютого після того, як в інтернеті з'явилися моторошні фото і відео дівчат над якими знущаються хлопці, було відкрито кримінальне провадження.

Вдалось установити фігурантів та місце їхнього перебування.

Так, двом з них було оголошено підозру, а ще шість - отримали повістки у військкомати.

Нагадаємо, українські соцмережі сколихнула новина про молодиків, котрі нібито заманювали дівчат на вечірки, споювали їх алкоголем та гвалтували. Вони знущалися з непритомних дівчат, знімали це на відео та викладали у соцмережу.