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Учасникам п'яних "вечірок" у Києві вручили повістки

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Україна, Середа 01 лютого 2023 21:12
Учасникам п'яних "вечірок" у Києві вручили повістки Фото: поліцейські проводять обшуки в організаторів п’яних вечірок, на яких принижували дівчат (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Наталія Кава

Правоохоронці повідомили підозру двум з організаторів вечірок, на яких могли накачувати снодійним та принижувати дівчат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Суспільне".

За даними поліції, 1 лютого після того, як в інтернеті з'явилися моторошні фото і відео дівчат над якими знущаються хлопці, було відкрито кримінальне провадження.

Вдалось установити фігурантів та місце їхнього перебування.

Так, двом з них було оголошено підозру, а ще шість - отримали повістки у військкомати.

Нагадаємо, українські соцмережі сколихнула новина про молодиків, котрі нібито заманювали дівчат на вечірки, споювали їх алкоголем та гвалтували. Вони знущалися з непритомних дівчат, знімали це на відео та викладали у соцмережу.

Нагадаємо, правоохоронці проводили обшуки в організаторів вечірок, на яких могли накачувати снодійним та принижувати дівчат.

Як повідомлялося раніше, у Житомирській області поліція викрила наркокартель.

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