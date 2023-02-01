СБУ з ДБР прийшла з обшуками до екс-голови МВС Авакова

У колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова проводять СБУ та ДБР обшуки. Вони стосуються справи з авіакатастрофою в Броварах, під час якої загинуло керівництво МВС.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила його помічниця Наталія Ставівко.

Відомо, що мова йде про закупівлі французьких гелікоптерів Airbus ще за часів, коли Аваков очолював МВС.

"Мова йшла про контракти 6-річної давнини щодо закупки AirBus, але нічого не знайшли, це контракти узгоджувались з Парламентом, слідчі вели себе коректно", - розповіла виданню Наталія Ставівко.

Про таке ж екс-міністр розповів в коментарях ЗМІ.

"Звісно, нічого. Контракти ж затверджувалися урядом та парламентом", - сказав Аваков та додав, що що правоохоронці формально відпрацювали версію.

Нагадаємо, що 18 січня у Броварах на дитячий садок впав гелікоптер, на борту якого було керівництво МВС, включно з міністром Денисом Монастирським.

Зазначимо, що наразі СБУ розглядає три версії причин трагедії, а саме: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера або умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

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