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Прикордонники збили ударний безпілотник окупантів у Донецькій області

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Донецька область, Середа 01 лютого 2023 22:50
Прикордонники збили ударний безпілотник окупантів у Донецькій області Фото: Прикордонники збили ударний безпілотник окупантів у Донецькій області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські бійці у Донецькій області збили ударний безпілотник окупантів, який хотів скинути боєприпас на позиції військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"Прикордонні підрозділи у складі Сил оборони України на східному фронті виконують бойові завдання з відсічі та стримування російської збройної агресії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в одному із районів оборони Донецької області прикордонники виявили політ ворожого безпілотника. Квадрокоптер загарбників намагався стабілізуватись й здійснити скид боєприпасів.

"Спробу бомбардувати позиції зупинили наші оборонці, розстрілявши повітряну ціль зі стрілецької зброї. Дрон окупантів вибухнув у повітрі", - додали у ДПСУ.

Нагадаємо, що в середу, 1 лютого, російські солдати знову обстріляли Краматорськ Донецької області. Це друга атака на місто за сьогодні.

У середу, 1 лютого, російські військові обстріляли центр Бахмута у Донецькій області з РСЗВ. Внаслідок цього було пошкоджено багатоповерхівки.

Росіяни не припиняють спроб прорвати оборону українських захисників на сході, незважаючи на великі втрати.

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