Росіяни вдарили ракетою по Слов'янську: постраждало підприємство
Російські окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську (Донецька область). Внаслідок обстрілу постраждало приватне підприємство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Вадима Ляха в Facebook.
За його словами, росіяни завдали удару близько 11:30. Попередньо, окупанти випустили ракету С-300, яка влучила у приватне підприємство на вулиці Добровольського. Компанія займалася виробництвом меблів.
Постраждали цехи та автомобіль охоронця. На щастя, обійшлося без жертв.
"Переконливо прошу проявляти обачливість! Пам'ятаємо, що денні обстріли - найнебезпечніші через присутність людей на вулицях", - зазначив Лях.
Нагадаємо, внаслідок обстрілів окупантів за минулу добу загинули четверо жителів Донецької області.
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