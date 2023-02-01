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Росіяни вдарили ракетою по Слов'янську: постраждало підприємство

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Слов'янськ, Середа 01 лютого 2023 13:56
Росіяни вдарили ракетою по Слов'янську: постраждало підприємство Фото: Слов'янськ потрапив під ракетний удар (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську (Донецька область). Внаслідок обстрілу постраждало приватне підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Вадима Ляха в Facebook.

За його словами, росіяни завдали удару близько 11:30. Попередньо, окупанти випустили ракету С-300, яка влучила у приватне підприємство на вулиці Добровольського. Компанія займалася виробництвом меблів.

Постраждали цехи та автомобіль охоронця. На щастя, обійшлося без жертв.

"Переконливо прошу проявляти обачливість! Пам'ятаємо, що денні обстріли - найнебезпечніші через присутність людей на вулицях", - зазначив Лях.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів окупантів за минулу добу загинули четверо жителів Донецької області.

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