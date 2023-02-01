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Окупанти закрили ще три лікарні у Луганську та перепрофілювали їх під військові шпиталі

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Луганськ, Середа 01 лютого 2023 17:55
Окупанти закрили ще три лікарні у Луганську та перепрофілювали їх під військові шпиталі Фото: Окупанти закрили ще три лікарні у Луганську (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни перепрофілювали вже три цивільні лікарні в окупованому Луганську у військові шпиталі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Ворог готується до збільшення інтенсивності боїв на луганському напрямку й відтак збільшує кількість ліжок для поранених солдат", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зауважили, що в шпиталі прибувають російські лікарі, адже місцевим медикам окупанти не довіряють.

"Також варто зазначити, що новий шпиталь розгорнули на території місцевого пологового будинку. Тепер для народження дитини мешканки Луганську мають їхати до РФ, адже в регіоні пологові будинки вже не працюють", - додали у Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, що у Луганській області окупанти занижують ступінь важкості поранень своїх солдатів і повторно кидають їх на фронт.

Росіяни найближчим часом завершать навчання "свіжомобілізованих" і, ймовірно, їх потім відправлять в Луганську область. Оскільки ворог готується до наступальних дій в лютому.

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