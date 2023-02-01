Окупанти закрили ще три лікарні у Луганську та перепрофілювали їх під військові шпиталі

Росіяни перепрофілювали вже три цивільні лікарні в окупованому Луганську у військові шпиталі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Також варто зазначити, що новий шпиталь розгорнули на території місцевого пологового будинку. Тепер для народження дитини мешканки Луганську мають їхати до РФ, адже в регіоні пологові будинки вже не працюють", - додали у Центрі національного спротиву.

У ЦНС зауважили, що в шпиталі прибувають російські лікарі, адже місцевим медикам окупанти не довіряють.

"Ворог готується до збільшення інтенсивності боїв на луганському напрямку й відтак збільшує кількість ліжок для поранених солдат", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Луганській області окупанти занижують ступінь важкості поранень своїх солдатів і повторно кидають їх на фронт.

Росіяни найближчим часом завершать навчання "свіжомобілізованих" і, ймовірно, їх потім відправлять в Луганську область. Оскільки ворог готується до наступальних дій в лютому.

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