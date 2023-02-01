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Кабмін призначив нового тимчасового очільника митниці

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Середа 01 лютого 2023 15:44
Кабмін призначив нового тимчасового очільника митниці Фото: Сергій Звягінцев (dmsu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кабінет Міністрів призначив тимчасового очільника Державної митної служби України. Ним став заступник голови ДМС Сергій Звягінцев.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука та міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова.

Так, уряд визнав такими, що втратили чинність, розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків голови ДМС на В'ячеслава Демченка.

До то, Кабмін звільнив Олександра Щуцького з посади першого заступника голови митниці.

Окрім цього, уряд порушив дисциплінарне провадження стосовно заступника голови ДМС Руслана Черкасського. На час дисциплінарного провадження його відсторонено від займаної посади.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що сьогодні Кабмін звільнив керівництво Державної митної служби.

Додамо, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував звільнення керівництва митниці. Він також пов'язав обшуки у колишніх чиновників, нардепів та інших посадовців з обіцяними "весняними посадками".

До того ж, сьогодні слідчі ДБР приходили з обшуками до податкової Києва. Вони викрили виконуючу обов’язки начальника київської податкової Оксану Датій на зловживанні владою та службовим становищем.

Детальні про масові обшуки та їх фігурантів читайте у матеріалі РБК-Україна.

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