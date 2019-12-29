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В РФ назвали обмен пленными шагом к дальнейшей имплементации Минска

Новости » Общество     29.12.2019 - 16:59
В РФ назвали обмен пленными шагом к дальнейшей имплементации Минска
Фото: Борис Грызлов (government.ru)

В РФ заявили, что состоявшийся обмен пленными между Киевом и "ЛДНР" - это шаг к дальнейшей имплементации минских соглашений

Представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что состоявшийся обмен пленными между Киевом и "ЛДНР" - это шаг к дальнейшей имплементации минских соглашений. Об этом сообщают российские СМИ.

"Надеемся, что теперь Киев сможет перейти к реализации своих политических обязательств по согласованию в контактной группе всех правовых аспектов особого статуса Донбасса, в том числе по закреплению данного статуса в конституции", - сказал Грызлов.

По его словам, "стороны проявили политическую волю совершить обмен до конца 2019 года".

Напомним, сегодня в рамках обмена пленными получила от Киева 63 человека. В свою очередь, боевики передали Киеву 25 украинцев. Таким образом, предварительно, формула обмена составила "123 на 76".

Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось около 16:00. В рамках обмена пленных Украина отдала боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе на их стороне. Также на украинцев обменяли бывших "беркутовцев".

РБК-Украина опубликовало первый список освобожденных украинцев. В рамках обмена пленными между Украиной и ОРДЛО были освобождены четыре украинских военнослужащих. Были уволены Сергей Иванчук, Юрий Явтушко, Иван Деев, Роман Фурсов.

В рамках обмена освобождены 12 украинских военных: список Журналиста Асеева освободили из плена ОРДЛО
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