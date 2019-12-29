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"Останутся за решеткой": Зеленский отреагировал на отказ задержанных возвращаться в ОРДЛО

Новости » Политика     29.12.2019 - 22:16
"Останутся за решеткой": Зеленский отреагировал на отказ задержанных возвращаться в ОРДЛО
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Сегодня состоялся обмен пленными

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на отказ задержанных возвращаться в ОРДЛО в рамках обмена пленными. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский добавил, что в некоторых уже заканчивается срок отбывания наказания и они хотят остаться в Украине.

"Некоторые из них - они были в этом списке. Некоторые из них уже освобождаются в феврале, а некоторые в марте. Они хотят быть в Украине. Их срок уже истек. Некоторые из них вернутся за решетку. Это их выбор", - отметил президент .

В свою очередь, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская сообщила, что около 30 человек отказались участвовать в обмене.

"17 человек отказались переезжать на территорию ОРДЛО. Кроме того, есть еще около 30 человек, которые отказались участвовать в обмене", - добавила она.

"То есть около 50 человек останутся за решеткой", - отметил Зеленский.

РБК-Украина писало, что 29 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Сообщается, что "ДНР" получила 60 человек, Киев - 52. Также "ЛНР" в рамках обмена пленными получила от Киева 63 человека. В свою очередь, боевики передали Киеву 25 украинцев. Таким образом, предварительно, формула обмена составила "123 на 76".

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Новости Украины Владимир Зеленскийобмен пленнымиОРДЛО
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