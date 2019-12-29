ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина будет договариваться о возвращении еще 300 пленных

Новости » Общество     29.12.2019 - 23:18
Украина будет договариваться о возвращении еще 300 пленных
Фото: возвращение пленных (РБК-Украина / Виталий Носач)

Переговоры будут проходить в Минске

Украина после сегодняшнего обмена пленными будет продолжать переговоры о возвращении домой еще 300 человек. Об этом сказала Валерия Лутковская журналистам в Борисполе.

Лутковская будет поднимать этот вопрос в Минске как представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы. Речь идет о возвращении пленных с оккуппированой территории Донбасса.

"У нас на сегодня есть действительное подтверждение об около сотни человек, которые имеют документы - их родственники показывают, что следственный изолятор принимает передачи (для удерживаемых, - ред.) и выдает соответствующие справки... Я объективно понимаю, что еще около 200 человек там находятся без документов...Поэтому я так примерно предполагаю, что еще по 300 человек мы будем вести переговоры", - сказала она.

При этом глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина будет продолжать обсуждение по поводу обмена по формуле "всех на всех" на следующих раундах в нормандском формате.

Украина будет договариваться о возвращении еще 300 пленных

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще в плену боевиков есть неподтвержденные украинцы, которые находиться в плену боевиков, в РФ и в оккупированном Крыму. По словам Зеленского, было договорено, что Украина освобождает подтвержденных.

Также по данным координатора "Медийной инициативы за права человека" Татьяны Катриченко, около 15 военных до сих пор находятся на временно неподконтрольных Украине территориях Донбасса.

Ранее днем Служба безопасности Украины и Офис президента обнародовали список освобожденных украинцев в рамках обмена пленными с так называемыми "Л/ДНР".

Обмен пленными между Украиной и ОРДЛО состоялся днем в воскресенье, 29 декабря. "ДНР" получила 60 человек, Киев - 52. Также "ЛНР" в рамках обмена пленными получила от Киева 63 человека. В свою очередь, боевики передали Киеву 25 украинцев. Таким образом, предварительно, формула обмена составила 123 на 76.

Зеленский объяснил, почему Украине отдали только 12 военных Зеленский о численности удерживаемых: это вопросы других будущих обменов
Новости Украины пленныеобмен пленнымиобмен
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь