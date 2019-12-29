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Зеленский об обмене пленными: первая часть в нормандском формате выполнена

Новости » Политика     29.12.2019 - 22:04
Зеленский об обмене пленными: первая часть в нормандском формате выполнена
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Сегодня состоялся обмен пленными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первая часть в нормандском формате выполнена. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Президент приветствует завершение обмена пленными.

"Первая часть в нормандском формате выполнена", - прокомментировал обмен Зеленский.

Володимир Зеленський зустрічає звільнених українців в аеропорту «Бориспіль».

Володимир Зеленський зустрічає звільнених українців в аеропорту «Бориспіль».

Опубліковано Офіс Президента України Неділя, 29 грудня 2019 р.

Напомним, освобожденные в рамках обмена пленными украинцы прибыли в аэропорт "Борисполь".

Сегодня состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Сообщается, что "ДНР" получила 60 человек, Киев - 52. Также "ЛНР" в рамках обмена пленными получила от Киева 63 человека. В свою очередь, боевики передали Киеву 25 украинцев. Таким образом, предварительно, формула обмена составила "123 на 76".

После этого представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что состоялся обмен пленными между Киевом и "ЛДНР" - это шаг к дальнейшей имплементации минских соглашений.

Также глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что согласование формулы "всех на всех" продолжится на следующей нормандской встрече. Он заявил, что договоренности "нормандской четверки" выполняются.

Обмен пленными: все подробности Освобожденные из плена украинцы прибыли в аэропорт "Борисполь"
Новости Украины Владимир Зеленскийобмен пленными
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