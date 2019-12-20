Обмен пленными: часть заключенных отказываются возвращаться в "ЛДНР"

Иллюстративное фото (ТСН)

Среди отказников есть те, которые хотят отбыть наказание и снять вопрос криминального преследования

Обмен пленными между Киевом и так называемыми "ЛДНР" задерживается из-за отказа части заключенных возвращаться в оккупированные районы Донецкой и Луганской области. Об этом сообщает российские издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Так, около 40 человек, которых Украина готовится передать боевикам "ЛДНР", по разным причинам попросили исключить их из обменных списков.

Источник не назвал всех причин отказов, но отметил, что среди отказников есть как те, кто не хочет возвращаться во временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области, так и те, кто желает отбыть срок заключения и закрыть вопрос уголовного преследования.

Второй источник издания, близкий к одной из непризнанных республик Донбасса, подтвердил информацию об отказниках, не назвав их число.

"Это их право не меняться. Их никто не заставляет переезжать. Для нас важно, чтобы была очистка. Чтобы все нормы были соблюдены и человек был освобожден и пользовался равными правами, как все остальные граждане", - сказал он.

Напомним, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил, что на 20 декабря запланирована видеоконференция, в ходе которой участники минских переговоров обсудят обмен пленными. В ОРДЛО позже отказались от этой видеоконференции и перенесли ее на 23 декабря.