ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ЕС ожидают, что освобожденным экс-беркутовцам продолжат обвинение

Новости » Политика     29.12.2019 - 18:49
В ЕС ожидают, что освобожденным экс-беркутовцам продолжат обвинение
Фото: экс-беркутовцы (УНИАН)

В ЕС ожидают продолжения расследования дел Майдана

В Европейском союзе надеются, что обвинения экс-беркутовцам, освобожденных в рамках обмена пленными, продолжат обвинения. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Мы принимаем к сведению обмен людьми, связанными с трагическими событиями на Майдане в 2014 году. Мы ожидаем, что все обвинения будут продолжены, а заинтересованные стороны обеспечат привлечение виновных к ответственности", - цитирует журналист заявление ЕС.

Напомним, сегодня пятерых экс-"беркутовцев" передали боевикам в рамках обмена пленными на Донбассе.

28 декабря Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста экс-командира харьковской роты "Беркута" Виктора Шаповалова. Беркутовец находился под арестом с 2015 года. И Печерский районный суд Киева отпустил из-под домашнего ареста снайпера, бывшего бойца спецназа "Омега" Внутренних войск Дмитрия Хмеля, подозреваемого в убийстве евромайдановца Александра Храпаченко.

В Еврокомиссии подтвердили готовность Оператора ГТС Украины к работе по правилам ЕС Курс на Европу: почему Украине не избежать повышения тарифов на электроэнергию
Новости Украины Евросоюз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь