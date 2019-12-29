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Экс-"беркутовцев" вывезли из СИЗО, - адвокат

Новости » Общество     29.12.2019 - 11:40
Экс-"беркутовцев" вывезли из СИЗО, - адвокат
Фото: бывшие "беркутовцы" (graty.me)

По словам Варфоломеева, он не знает направили ли экс-"беркутовцев" на место обмена

Адвокат Игорь Варфоломеев заявил, что обвиняемых екс-"беркутовцев" Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина, которые находились под стражей, вывезли с Лукьяновского СИЗО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное радио".

По его словам, о том, что экс-"беркутовцев" вывезли из СИЗО, ему сообщили бывшие коллеги обвиняемых

"Знаем, что их вывезли из СИЗО. Не могу сказать, когда вывезли. Видимо, ночью. Коллеги их (бывшие "беркутовцы" - ред.) говорили", - сообщил адвокат.

Однако, по словам Варфоломеева, он не знает или направили их на место обмена.

Напомним, Киевский апелляционный суд 28 декабря удовлетворил апелляционные жалобы бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых в деле о расстреле Майдана в феврале 2014 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапака прокомментировал возможное участие экс-"беркутовцев", которые фигурируют в делах Майдана, в обмене пленными между Украиной и ОРДЛО.

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