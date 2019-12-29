ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский прокомментировал освобождение экс-беркутовцев

Новости » Общество     29.12.2019 - 22:06
Зеленский прокомментировал освобождение экс-беркутовцев
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский пообещал закончить расследование дел Майдана

Президент Владимир Зеленский прокомментировал освобождение экс-беркутовцев в рамках обмена пленными. Об этом он сказал журналистам в Борисполе.

"Так, по поводу беркутовцев. Это условия этого обмена. Мы забрали своих героев, это было сложное решение, политическое. Я считаю, что наши бойцы, наши военные, наши журналисты - все герои. Наш приоритет - вернуть наших людей", - сказал президент.

Он отметил, что если бы беркутовцы остались, то украинцы не вернулись домой.

"Пять беркутовцев не такие как наши неплохо жили эти пять лет. Дело площади и закончим. Если бы оставили беркутовцев, они бы получили 5-6 лет. я бы отдал 100 беркутовцев и вернул бы одного героя", - сказал он.

Зеленский также пообещал закончить расследование дел Майдана.

Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста экс-командира харьковской роты "Беркута" Виктора Шаповалова. Беркутовец находился под арестом с 2015 года. И Печерский районный суд Киева отпустил из-под домашнего ареста снайпера, бывшего бойца спецназа "Омега" Внутренних войск Дмитрия Хмеля, подозреваемого в убийстве евромайдановца Александра Храпаченко.

Пятерых экс-"беркутовцев" передали боевикам в рамках обмена пленными на Донбассе. Адвокат отметил, что трех экс-"беркутовцев" Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского передали боевикам "ДНР", а Александра Маринченко и Сергея Тамтуру - "ЛНР".

Обмен пленными: все подробности Освобожденные из плена украинцы прибыли в аэропорт "Борисполь"
Новости Украины Владимир Зеленскийобмен пленными
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь