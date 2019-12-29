Пристайко пообещал обсудить новый обмен пленными на нормандской встрече

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Пристайко заявил, что договоренности "нормандской четверки" выполняются

Глава МИД Украины Вадим Пристайко аявил, что согласование формулы "всех на всех" продолжится на следующей нормандской" встрече. Об этом он написал в Twitter.

Пристайко заявил, что договоренности "нормандской четверки" выполняются.

"Трудно представить лучший подарок для 76 украинских семей, чем то, что их близкие уже направляются домой и будут на праздники рядом. Договоренность лидеров во время Нормандии выполняется. На следующих раундах мы продолжим работать ради окончательной формулы "всех-на-всех" - это приоритет", - заявил он.

РБК-Украина опубликовало первый список освобожденных украинцев.

Отметим, состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Сообщается, что "ДНР" получила 60 человек, Киев - 52.

Также "ЛНР" в рамках обмена пленными получила от Киева 63 человека. В свою очередь, боевики передали Киеву 25 украинцев. Таким образом, предварительно, формула обмена составила "123 на 76".

В рамках обмена пленными освобождены 12 украинских военных.

Также Служба безопасности Украины обнародовала список освобожденных в рамках обмена пленными с так называемыми "Л/ДНР"