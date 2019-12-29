Из Бахмута выехали в "Майорское" для обмена

Иллюстративное фото (УНИАН

От Бахмутского СИЗО Донецкой области отъехало несколько автобусов

От Бахмутского СИЗО Донецкой области отъехало несколько автобусов с удерживаемыми лицами к месту обмена пленными, на пункт пропуска в Майорское. Об этом сообщили в эфире канала "112".

Кроме того, автомобильная колонна с удерживаемыми в "Донецкой народной республике" лицами, в воскресенье утром, 29 декабря, выехала из Западной исправительной колонии в Макеевке к месту проведения обмена.

Также наблюдатели ОБСЕ выехали к месту обмена пленными.

Отметим, что ранее Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен.

Напомним, что сегодня состоится пройдет обмен пленными. Предполагается, что передача удерживаемых лиц состоится в 11:00 по киевскому времени на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области.