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Обвиняемых в захвате здания полиции в Мариуполе отпустили из-под стражи

Новости » Общество     26.12.2019 - 15:55
Обвиняемых в захвате здания полиции в Мариуполе отпустили из-под стражи
Иллюстративное фото (ТСН)

Дружинина, Стрельниковича, Скрипника и Бирюкова внесли в список на обмен с ОРДЛО

Четверо обвиняемых в захвате здания полиции в Мариуполе в 2014 году были отпущены из-под стражи в связи с внесением в список на обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Об этом сообщает "сайт города Мариуполя 0629".

Сообщается, что 26 декабря Жовтневый районный суд Мариуполя изменил меру пресечения подозреваемым Евгению Дружинину, Александру Стрельниковичу, Виктору Скрипнику и Вячеславу Бирюкову с содержания под стражей на личное обязательство. Все четверо подозреваемых написали заявления с просьбой включить их в список обмена.

Отметим, захват здания полиции Мариуполя произошел группой боевиков 9 мая 2014 года. Во время освобождения здания погибли 13 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что Киев и ОРДЛО согласовали дату обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных". Обмен должен состояться 29 декабря.

Также сообщалось, что в список на обмен с ОРДЛО был включен фермер Николай Бутрименко, который сдал боевикам "ДНР" 10 украинских военных. Сообщалось, что Бутрименко поехал в Мариупольское СИЗО, и сегодня или завтра его заберут сотрудники Службы безопасности.

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