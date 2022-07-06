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РФ пыталась атаковать Змеиный после освобождения: что стало спусковым крючком

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Одесса, Среда 06 июля 2022 13:26
РФ пыталась атаковать Змеиный после освобождения: что стало спусковым крючком Остров Змеиный (фото: mapio.net)
Автор: Наталия Гурковская

После сообщения об установлении украинского флага на освобожденном острове Змеиный, РФ пыталась снова атаковать этот регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк во время телемарафона.

"Знамя на острове находится он ждет своего времени. А то, что он там есть и информационное сообщение смутило наших врагов. Они пытались провести авиационную разведку. Пытались наверняка и удары нанести. Но увидев угрозу того, как может быть применено наше оружие с приближением их самолетов, они свои намерения откорректировали, и пока держатся подальше", - рассказала она.

Как сообщалось, на острове Змеиный ВСУ уже завершили военную операцию. На территории острова уже установлен флаг Украины.

Напомним, российские оккупанты покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона, сейчас там пожар и взрывы.

В итоге Одесскую область в четверг, 30 июня, ВСУ полностью освободили от российских оккупантов. Остров Змеиный до того дня оставался единственной оккупированной территорией в регионе.

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