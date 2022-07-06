Россияне весь день обстреливали Сумскую область: названы последствия атак
Российские военные совершили ряд обстрелов по районам Сумской области в среду, 6 июля. Повреждена гражданская инфраструктура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"В течение дня враг несколько раз производил обстрел по Миропольской, Краснопольской и Хотинской громадах. Россияне вели минометный огонь, запускали ракеты из БМ21 ("Град" - ред.), сбрасывали взрывчатки с беспилотников", - заявил он.
По его словам, россияне атаковали Миропольскую и Шалыгинскую громады при помощи РСЗО. Одна из ракет попала в сарай.
Также он добавил, что оккупанты обстреливали Новослободскую и Белопольскую громады.
"В одном из сел на пограничные выбиты стекла в админздании, выбиты стекла и иссечены осколками фасад филиала учебного заведения и пробита кирпичная стена частного дома", - рассказал Живицкий.
Напомним, ранее стало известно, что в среду, 6 июля, вечером оккупанты обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области при помощи кассетных снарядов. В результате атаки трое мирных жителей получили ранения.
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