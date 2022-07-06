ru ua
Ср, 06 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне весь день обстреливали Сумскую область: названы последствия атак

Новина українською →
Сумская область, Среда 06 июля 2022 23:03
Россияне весь день обстреливали Сумскую область: названы последствия атак Фото: Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА (facebook.com/zhyvytskyy)
Автор: Иван Носальский

Российские военные совершили ряд обстрелов по районам Сумской области в среду, 6 июля. Повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"В течение дня враг несколько раз производил обстрел по Миропольской, Краснопольской и Хотинской громадах. Россияне вели минометный огонь, запускали ракеты из БМ21 ("Град" - ред.), сбрасывали взрывчатки с беспилотников", - заявил он.

По его словам, россияне атаковали Миропольскую и Шалыгинскую громады при помощи РСЗО. Одна из ракет попала в сарай.

Также он добавил, что оккупанты обстреливали Новослободскую и Белопольскую громады.

"В одном из сел на пограничные выбиты стекла в админздании, выбиты стекла и иссечены осколками фасад филиала учебного заведения и пробита кирпичная стена частного дома", - рассказал Живицкий.

Напомним, ранее стало известно, что в среду, 6 июля, вечером оккупанты обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области при помощи кассетных снарядов. В результате атаки трое мирных жителей получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война России против Украины
NEWS
ВСУ сегодня отбили штурмы россиян на нескольких направлениях фронта, - сводка Генштаба
ВСУ сегодня отбили штурмы россиян на нескольких направлениях фронта, - сводка Генштаба
DAILY
Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев