Россияне весь день обстреливали Сумскую область: названы последствия атак

Российские военные совершили ряд обстрелов по районам Сумской области в среду, 6 июля. Повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого .

"В течение дня враг несколько раз производил обстрел по Миропольской, Краснопольской и Хотинской громадах. Россияне вели минометный огонь, запускали ракеты из БМ21 ("Град" - ред.), сбрасывали взрывчатки с беспилотников", - заявил он.

По его словам, россияне атаковали Миропольскую и Шалыгинскую громады при помощи РСЗО. Одна из ракет попала в сарай.

Также он добавил, что оккупанты обстреливали Новослободскую и Белопольскую громады.

"В одном из сел на пограничные выбиты стекла в админздании, выбиты стекла и иссечены осколками фасад филиала учебного заведения и пробита кирпичная стена частного дома", - рассказал Живицкий.