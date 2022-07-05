Два британских министра раскритиковали Джонсона и ушли в отставку
В Великобритании ушли в отставку министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид, раскритиковав в своих заявлениях премьера Бориса Джонсона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Общественность справедливо ждет, что правительство будет работать должным образом, компетентно и серьезно. Я понимаю, что это может быть моя последняя министерская работа, но я считаю, что за эти стандарты стоит бороться, и именно поэтому я увольняюсь", - говорится в заявлении об отставке Сунака.
В свою очередь министр здравоохранения Саджид Джавид сослался на то, что "не может больше с чистой совестью продолжать работать в правительстве" Джонсона.
Отметим, отставка обоих министров является большим ударом для Джонсона, поскольку Руснак фактически является вторым человеком в правительстве, а Джавид сыграл важную роль во время пандемии COVID.
Напомним, в начале июня Джонсон заручился доверием британского парламента, голосование проходило на фоне давних скандалов по поводу вечеринок на Даунинг-стрит во время COVID-ограничений.
Подробнее о той ситуации - в материале "Вотум недоверия. Почему Джонсон оказался на грани отставки".
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