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В оккупированном Херсоне прогремел взрыв

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Херсон, Среда 06 июля 2022 15:06
В оккупированном Херсоне прогремел взрыв Фото: В оккупированном Херсоне прогремели взрывы (t.me/suspilnekherson)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 6 июля, во временно оккупированном Херсоне прозвучали взрывы. Он прогремел в районе железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Над городом виден столб дыма.

"В Херсоне виден дым. Очевидцы говорят в районе ж/д вокзала. До этого в городе раздался взрыв", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские войска утром обстреляли Херсонскую область из "Градов".

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