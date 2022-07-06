В оккупированном Херсоне прогремел взрыв
Фото: В оккупированном Херсоне прогремели взрывы (t.me/suspilnekherson)
В среду, 6 июля, во временно оккупированном Херсоне прозвучали взрывы. Он прогремел в районе железнодорожного вокзала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Над городом виден столб дыма.
"В Херсоне виден дым. Очевидцы говорят в районе ж/д вокзала. До этого в городе раздался взрыв", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские войска утром обстреляли Херсонскую область из "Градов".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.