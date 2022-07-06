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ВСУ сегодня отбили штурмы россиян на нескольких направлениях фронта, - сводка Генштаба

Новина українською →
Украина, Среда 06 июля 2022 18:59
ВСУ сегодня отбили штурмы россиян на нескольких направлениях фронта, - сводка Генштаба Фото: ВСУ сегодня отбили штурмы россиян на нескольких направлениях фронта (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Российские войска предприняли неудачную попытку наступления на Славянском направлении. Наступали в районе Долгеньком - Мазановки. Получили отпор и с потерями отошли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Продолжаются 133 сутки украинского противостояния российскому вторжению. Сейчас ситуация на фронте такая:

  • На Волынском и Полесском направлениях определены подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.
  • На Харьковском направлении противник удерживает группировку войск из состава Западного военного округа. Наши воины успешно отразили вражеские штурмовые действия в направлении Казачья Лопань - Сосновка.
  • На Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение и создать условия для проведения наступления на направлении Изюм - Славянск. На направлении Долгенькое-Мазановка враг получил отпор и отошел.
  • На Краматорском направлении враг пытается овладеть населенными пунктами Верхнекаменское и Григорьевка. Применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.
  • На Бахмутском направлении противник пытается улучшить тактическое положение и установить полный контроль над дорогой Бахмут - Лисичанск. Наши воины остановили наступление врага на направлениях Мироновка - Луганское и Гольмовский – Новолуганское и заставили россиян отойти.
  • На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях, с целью сковывания наших войск, враг обстреливал позиции наших подразделений из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.
  • На Южнобугском направлении противник пытается удержать занятые рубежи.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины в море содержится 4 носители высокоточного оружия.

В российских подразделениях, действующих на территории Украины, фиксируется тотальное пьянство. Кроме того, значительно деморализует личный состав российских оккупационных войск принудительная мобилизация, что длится во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Подразделения Сил обороны Украины продолжают стойко держать оборону на всех направлениях и наносить существенные потери войскам противника.

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