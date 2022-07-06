Премьер Ирландии посетил Бородянку, Бучу и Ирпень

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин в ходе рабочего визита в Украину посетил Бородянку, Бучу и Ирпень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Алексея Кулебы в Telegram .

"Михол Мартин своими глазами увидел разрушения, вызванные бомбардировками и целенаправленными атаками на гражданских во время вторжения и оккупации российскими войсками", - написал он, добавив, что ирландский премьер выразил поддержку Украине в непростое время.

Кулеба добавил, что сейчас в Ирландии находятся около 40 тысяч украинских беженцев.

Фото: премьер Ирландии Михол Мартин посетил Бородянку, Бучу и Ирпень (t.me/OleksiyKuleba)