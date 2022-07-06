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В Британии еще шесть министров ушли в отставку

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Среда 06 июля 2022 19:46
В Британии еще шесть министров ушли в отставку Фото: в Британии еще шесть министров ушли в отставку (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В среду, 6 июля, еще шесть британских министров подали в отставку из-за проблем внутри правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Издание отмечает, что за сегодняшний день, 6 июля, в отставку подали:

  • министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес;
  • министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох;
  • министр в департаменте образования Алекс Бургарт;
  • министр промышленности Ли Роули;
  • министр в департаменте жилищного строительства Нил О'Брайан;
  • министр труда и пенсий Мимз Дэвис.

Они опубликовали общее письмо, в котором сказано, что "правительство не может функционировать, учитывая проблемы, которые стали известны, и то, как они были решены".

При этом Дэвис отметила, что "тори (консерваторам, правящей партии Британии) нужно начать все с чистого листа".

Independent подчеркивает, что общее число министров, которые ушли в отставку, достигло 12.

Напомним, вчера, 5 июля, стало известно, что в Великобритании ушли в отставку министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид, раскритиковав в своих заявлениях премьера Бориса Джонсона.

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