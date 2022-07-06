В Британии еще шесть министров ушли в отставку
В среду, 6 июля, еще шесть британских министров подали в отставку из-за проблем внутри правительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.
Издание отмечает, что за сегодняшний день, 6 июля, в отставку подали:
- министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес;
- министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох;
- министр в департаменте образования Алекс Бургарт;
- министр промышленности Ли Роули;
- министр в департаменте жилищного строительства Нил О'Брайан;
- министр труда и пенсий Мимз Дэвис.
Они опубликовали общее письмо, в котором сказано, что "правительство не может функционировать, учитывая проблемы, которые стали известны, и то, как они были решены".
При этом Дэвис отметила, что "тори (консерваторам, правящей партии Британии) нужно начать все с чистого листа".
Independent подчеркивает, что общее число министров, которые ушли в отставку, достигло 12.
Напомним, вчера, 5 июля, стало известно, что в Великобритании ушли в отставку министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид, раскритиковав в своих заявлениях премьера Бориса Джонсона.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.