Россияне обстреляли Днепропетровскую область кассетными снарядами: есть раненые

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука .

"Уже к вечеру оккупанты попали по Покровской громаде в Синельниковском районе. Были кассетными боеприпасами по гражданскому объекту, где расположена строительная и сельскохозяйственная техника. По предварительным данным, есть трое раненых гражданских, один из которых - работник предприятия. Но информация о количестве пострадавших еще уточняется", - рассказал Лукашук.

При этом он добавил, что пострадавшим уже предоставляют медицинскую помощь. Один раненый находится в тяжелом состоянии.

По словам Лукашука, на месте обстрелов вспыхнул пожар. Спасатели пытаются ликвидировать пламя.