Джонсон назвал условия своей отставки с поста премьера Британии
Премьер-министр Британии Борис Джонсон назвал условия, при которых он готов уйти в отставку.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Отвечая на вопрос одного из членов парламента, Джонсон заявил, что он готов уйти в отставку лишь в двух случаях:
- если правительство не сможет продолжать эффективно выполнять работу;
- если правительство не сможет и дальше оказывать поддержку Украине.
По словам премьера, сегодня он имеет "колоссальное большинство", в связи с чем он готов продолжать работу.
Напомним, все подробности касаемо риска отставки Джонсона можно прочитать в материале РБК-Украина "Вотум недоверия. Почему Джонсон оказался на грани отставки". Через некоторое время стало известно и об отставке министра по делам детей Великобритании Вилла Куинса.
Только вчера министр финансов Великобритании Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид ушли в отставку. В своих заявлениях они раскритиковали премьера Бориса Джонсона.
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