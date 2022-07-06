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Люди оказались под завалами. РФ нанесла ракетный удар по Торецку на Донбассе

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Торецк, Среда 06 июля 2022 12:54
Люди оказались под завалами. РФ нанесла ракетный удар по Торецку на Донбассе Последствия ракетного удара по Торецку Донецкой области 6 июля (фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 6 июля, российские военные нанесли ракетный удар по Торецку Донецкой области. Ракеты попали в жилые дома, три человека оказались под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Донецкой ОВО Павла Кириленко.

"Точно известно об одном раненом. Также, по предварительной информации, три человека находятся под завалами - продолжается спасательная операция", - написал он.

По словам главы региона, еще одна ракета попала рядом с социальным объектом, но не разорвалась.

"Россия превратила всю Донецкую область в горячую точку, где опасно оставаться гражданским", - констатирует Кириленко.

Как сообщалось, 5 июля Россия обстреляла Славянск Донецкой области. Двое людей погибли, 7 получили ранения.

По состоянию на 4 июля Славянск (Донецкая область) стал прифронтовым городом. Противник находится на расстоянии 7-10 километров.

Напомним, после взятия Лисичанска российская армия перебросила под Славянск свои основные силы. Сражение за город может стать следующим ключевым в битве за Донбасс.

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