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В Британии заговорили об изменении правил вотума недоверия из-за Джонсона

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Лондон, Среда 06 июля 2022 21:40
В Британии заговорили об изменении правил вотума недоверия из-за Джонсона Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Британии могут изменить процедуру объявления вотума недоверия из-за недовольства премьером Борисом Джонсоном в правительстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата-консерватора Роджера Гейла в комментарии Sky News.

"Я боюсь, однако, что, учитывая характер этого (Джонсона - ред.) человека, скорее всего, комитету 1922 года (орган, который может инициировать отставку премьера - ред.) придется изменить правила, и нам придется объявить вотум недоверия", - заявил Гейл.

При этом он подчеркнул, что сейчас большинство консерваторов выступают за то, чтобы Джонсон покинул свой пост, хотя все еще остаются люди, которые его поддерживают.

Гейл добавил, что для Джонсона будет лучше, если он сам примет решение уйти в отставку.

Стоит заметить, что вероятность возможной отставки Джонсона возникла на фоне массового увольнения британских министров. В последние дни почти 40 чиновников решили прекратить свою работу в правительстве. Причиной такого недовольства стали неправдивые заявления канцелярии Джонсона по поводу бывшего заместителя "парламентского кнута" Криса Пинчера, обвиняемого в притязаниях к двум коллегам.

На Даунинг стрит утверждали, что премьер не знал об инциденте и поэтому поддержал повторное назначение Пинчера в 2022 году, но позже Джонсон признал, что это была неправдивая информация.

Сам Джонсон отказался уходить в отставку, назвав два главных условия, при которых такой шаг с его стороны возможен.

Напомним, ранее стало известно, что вчера, 5 июля, в Великобритании ушли в отставку министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид. Они раскритиковали премьера Бориса Джонсона в своих заявлениях .

Также мы писали, что сегодня, 6 июля, еще шесть британских министров подали в отставку из-за проблем внутри правительства.

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