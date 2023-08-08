Новий обмін полоненими та ракетний удар по Покровську: новини за 7 серпня

Війна Росії проти України: останні новини

Україна провела ще один обмін полоненими. Додому повернулись 22 військових

Україна повернула з полону ще 22 військових. Обмін відбувся 7 серпня.

"Сьогодні повернули додому з полону ще 22 українські воїни", - розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.

"Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені. Старшому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому - 23 роки", - додав Єрмак.

Під ударом багатоповерхівки, кафе та магазини. Що відомо про ракетну атаку на Покровськ

У Покровську через ракетний удар російських окупантів вчора, 7 серпня, загинули мирні мешканці. Також відомо про поранених.

Пізніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко написав, що внаслідок атаки окупантів загинули п'ятеро людей, а ще 18 - отримали поранення.

"Під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області", - уточнив міністр.

Всі деталі чергової атаки ворога - у матеріалі РБК-Україна.

Митрополита Павла звільнили з-під арешту

Митрополита Української православної церкви Московського патріархату Павла вчора, 7 серпня, було звільнено з-під варти. За нього внесли заставу.

"Вчора, 07.08.2023 року, намісника Києво-Печерської лаври нарешті звільнено з-під варти", - написав адвокат Микита Чекман.

Він нагадав, що митрополиту Павлу призначили заставу у розмірі понад 33 млн гривень. Гроші нібито вдалося зібрати завдяки збору пожертв, уточнив Чекман.

"Заставу внесли близько 1000 осіб", - розповів адвокат.

Зеленський про контрнаступ ЗСУ: в наших очах втома, але у росіян є страх

Контрнаступ Збройних сил України важкий і повільніший, ніж всі очікували. В очах українських захисників втома, однак у росіян - страх. Ініціатива на нашому боці, але ми повинні бути терплячими, якщо хочемо перемогти.

"Контрнаступ складний. Прогрес, мабуть, повільніший, ніж дехто хоче або собі уявляє. Все це другорядні речі. Тому що на одних ділянках фронту є міни, а на інших є інші ускладнення... Про це можна говорити довго. Про напрямки, про те, що правильно, а що ні", - сказав президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що "контрнаступ - це наступ армії, а не відхід". І це важливий позитивний аспект, адже ініціатива в руках України.

Зеленський додав, що українським воїнам важко, однак росіянам ще важче.

"В наших очах втома, але в їх (росіян - ред.) очах є страх і це дві різні речі. Доведеться терпіти. Що я можу сказати? Ми повинні бути терплячими, якщо хочемо перемогти. І ми цього хочемо", - зазначив глава держави.

Українські військові знищили ворожий вертоліт Ка-52 у Запорізькій області

Збройні сили України вчора, 7 серпня, знищили ворожий вертоліт Ка-52 у селі Роботине (Запорізька область).

За словами командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського, це результат роботи воїнів 47-ї бригади ЗСУ в селі Роботине.

Ворожий вертоліт Ка-52 з переносного зенітно-ракетного комплексу.

США офіційно схвалили постачання Україні першої партії танків Abrams

Сполучені Штати схвалили постачання Україні першої партії танків Abrams. Вони прибудуть на початку осені.

За його словами, минулими вихідними США схвалили відправлення до Abrams.

"Вони вже готові. Тепер вони мають потрапити до Європи, а потім до України, разом з усім, що до них додається. Боєприпаси, запчастини, паливне обладнання, ремонтні засоби. Тобто, це не просто танки, це повний пакет, який йде разом з ними. Це все ще в процесі", - розповів він.

Атаки дронами та ракетами "на паузі". Гуменюк розповіла про тактику РФ найближчими днями

Після масованих атак по Україні з використанням дронів та ракет, окупанти пішли "на паузу". При цьому, ворог може застосувати точкові обстріли та балістику.

"Потужно відстрілявшись, ворог, як правило бере паузу, але тут треба теж бути напоготові і розуміти, що ворог час від часу тактику змінює", - зазначила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Потужно відстрілявшись, ворог, як правило бере паузу, але тут треба теж бути напоготові і розуміти, що ворог час від часу тактику змінює", - зазначила вона.

За словами Гуменюк, цілком ймовірно, окупанти можуть застосувати точкові, поодинокі ракетні удари і "це не залякування, це попередження".

Агент РФ готувала обстріл Миколаївської області під час візиту Зеленського. Її затримали

СБУ затримала російську агентку, яка готувала обстріл Миколаївської області під час візиту туди президента України Володимира Зеленського.

"Служба безпеки затримала інформаторку спецслужб РФ, яка напередодні нещодавньої робочої поїздки президента України в Миколаївську область збирала розвіддані про запланований візит", - йдеться в повідомленні.

Зловмисниця намагалася встановити час та перелік локацій орієнтовного маршруту глави держави на території області.

Однак співробітники СБУ завчасно здобули інформацію про розвідувально-підривну діяльність фігурантки і подбали про додаткові заходи безпеки під час візиту.

Путін може приїхати до Туреччини наприкінці серпня, - ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін може приїхати до Туреччини наприкінці серпня.

Зокрема, про можливий візит Путіна та його терміни турецьке ЗМІ згадало в контексті повідомлення порядку денного зустрічі турецького уряду, яка запланована на 7 серпня. Вона пройде під головуванням президента Тайїпа Ердогана

"Оцінюватиметься можливий візит президента Росії Володимира Путіна до Туреччини наприкінці цього місяця", - йдеться у статті.