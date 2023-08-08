Новый обмен пленными и ракетный удар по Покровску: новости за 7 августа

Война России против Украины: последние новости

Украина произвела еще один обмен пленными. Домой вернулись 22 военных

Украина вернула из плена еще 22 военных. Обмен произошел 7 августа.

"Сегодня вернули домой из плена еще 22 украинских воина", - рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, это бойцы ВСУ, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава.

"Они участвовали в боях на разных направлениях, среди освобожденных есть раненые. Старшему из наших воинов исполнилось 54 года, самому младшему - 23 года", - добавил Ермак.

Под ударом многоэтажки, кафе и магазины. Что известно о ракетной атаке на Покровск.

В Покровске из-за ракетного удара российских оккупантов вчера, 7 августа, погибли мирные жители. Также известно о раненых.

Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко написал, что в результате атаки оккупантов погибли пять человек, а еще 18 - получили ранения.

"Во время повторного обстрела погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области", - уточнил министр.

Все детали очередной атаки врага – в материале РБК-Украина.

Митрополита Павла освободили из-под ареста

Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павла вчера, 7 августа, был освобожден из-под стражи. За него внесли залог.

"Вчера, 07.08.2023 года, наместник Киево-Печерской лавры наконец освобожден из-под стражи", - написал адвокат Никита Чекман.

Он напомнил, что митрополиту Павлу назначили залог в размере более 33 млн гривен. Деньги якобы удалось собрать благодаря сбору пожертвований, уточнил Чекман.

"Залог внесли около 1000 человек", - рассказал адвокат.

Зеленский о контрнаступлении ВСУ: в наших глазах усталость, но у россиян есть страх

Контрнаступление Вооруженных сил Украины тяжелее и медленнее, чем все ожидали. В глазах украинских защитников усталость, однако у россиян страх. Инициатива на нашей стороне, но мы должны быть терпеливы, если хотим победить.

"Контрнаступление сложное. Прогресс, пожалуй, медленнее, чем некоторые хотят или себе представляют. Все это второстепенные вещи. Потому что на одних участках фронта есть мины, а на других есть другие осложнения... Об этом можно говорить долго. О направлениях, о том, что правильно, а что нет", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что "контрнаступление - это наступление армии, а не отход". И это важный положительный аспект, ведь инициатива в руках Украины.

Зеленский добавил, что украинским воинам трудно, однако россиянам еще труднее.

"В наших глазах усталость, но в их (россиян - ред.) глазах есть страх и это две разные вещи. Придется терпеть. Что я могу сказать? Мы должны быть терпеливыми, если хотим победить. И мы этого хотим", - отметил глава государства.

Украинские военные уничтожили вражеский вертолет Ка-52 в Запорожской области

Вооруженные силы Украины вчера, 7 августа, уничтожили вражеский вертолет Ка-52 в селе Работино (Запорожская область).

По словам командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского, это результат работы воинов 47-й бригады ВСУ в селе Роботино.

Вражеский вертолет Ка-52 из переносного зенитно-ракетного комплекса.

США официально одобрили поставки в Украину первой партии танков Abrams

Соединенные Штаты одобрили поставки в Украину первой партии танков Abrams. Они прибудут в начале осени.

По его словам, в минувшие выходные США одобрили отправку в Abrams.

"Они уже готовы. Теперь они должны попасть в Европу, а затем в Украину, вместе со всем, что к ним прилагается. Боеприпасы, запчасти, топливное оборудование, ремонтные средства. То есть, это не просто танки, это полный пакет, который идет вместе с ними. Это все еще в процессе", - рассказал он.

Атаки дронами и ракетами "на паузе". Гуменюк рассказала о тактике РФ в ближайшие дни

После массированных атак по Украине с использованием дронов и ракет, оккупанты пошли "на паузу". При этом враг может применить точечные обстрелы и баллистику.

"Мощно отстрелявшись, враг, как правило, берет паузу, но здесь надо тоже быть начеку и понимать, что враг время от времени тактику меняет", - отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Мощно отстрелявшись, враг, как правило, берет паузу, но здесь надо тоже быть начеку и понимать, что враг время от времени тактику меняет", - отметила она.

По словам Гуменюк, вполне вероятно, оккупанты могут применить точечные, одиночные ракетные удары и "это не запугивание, это предупреждение".

Агент РФ готовила обстрелы Николаевской области во время визита Зеленского. Ее задержали

СБУ задержала российскую агентку , готовившую обстрел Николаевской области во время визита туда президента Украины Владимира Зеленского.

"Служба безопасности задержала информаторку спецслужб РФ, которая накануне недавней рабочей поездки президента Украины в Николаевскую область собирала разведданные о запланированном визите", - говорится в сообщении.

Злоумышленница пыталась установить время и перечень локаций ориентировочного маршрута главы государства на территории области.

Однако сотрудники СБУ заблаговременно получили информацию о разведывательно-подрывной деятельности фигурантки и позаботились о дополнительных мерах безопасности во время визита.

Путин может приехать в Турцию в конце августа, - СМИ

Российский диктатор Владимир Путин может приехать в Турцию в конце августа.

В частности, о возможном визите Путина и его сроках турецкое СМИ упомянуло в контексте сообщения повестки дня встречи турецкого правительства, которая запланирована на 7 августа. Она пройдет под председательством президента Тайипа Эрдогана

"Будет оцениваться возможный визит президента России Владимира Путина в Турцию в конце этого месяца", - говорится в статье.