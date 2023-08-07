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США офіційно схвалили постачання Україні першої партії танків Abrams

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Понеділок 07 серпня 2023 21:00
США офіційно схвалили постачання Україні першої партії танків Abrams Фото: Abrams  (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати схвалили постачання Україні першої партії танків Abrams. Вони прибудуть на початку осені.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив головний закупник зброї для армії США Даг Буш, пише CNN.

За його словами, минулими вихідними США схвалили відправлення до Abrams.

"Вони вже готові. Тепер вони мають потрапити до Європи, а потім до України, разом з усім, що до них додається. Боєприпаси, запчастини, паливне обладнання, ремонтні засоби. Тобто, це не просто танки, це повний пакет, який йде разом з ними. Це все ще в процесі", - розповів він.

Зауважимо, що Україні мають передати 31 танк, проходив ремонт і підготовку до відправки протягом декількох місяців.

Постачання Abrams в Україну

Сполучені Штати пообіцяли передати Україні 31 танк Abrams. Спочатку у Вашингтоні анонсували передачу версії M1A2, але пізніше через довгі терміни постачання надати захотіли версію M1A1.

У березні представники Пентагону повідомляли, що передачу танків хочуть завершити до осені 2023 року. Незабаром міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що американські танки Abrams не братимуть участь у цьому контрнаступі ЗСУ.

У липні стало відомо, що, за даними джерел у Пентагоні, військовослужбовці ЗСУ, які проходять навчання з експлуатації американських танків Abrams на базі в Німеччині, можуть бути готові до бою вже за кілька тижнів.

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