Зеленський про контрнаступ ЗСУ: в наших очах втома, але у росіян є страх

Контрнаступ Збройних сил України важкий і повільніший, ніж всі очікували. В очах українських захисників втома, однак у росіян - страх. Ініціатива на нашому боці, але ми повинні бути терплячими, якщо хочемо перемогти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю LA NACION .

"Контрнаступ складний. Прогрес, мабуть, повільніший, ніж дехто хоче або собі уявляє. Все це другорядні речі. Тому що на одних ділянках фронту є міни, а на інших є інші ускладнення... Про це можна говорити довго. Про напрямки, про те, що правильно, а що ні", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що "контрнаступ - це наступ армії, а не відхід". І це важливий позитивний аспект, адже ініціатива в руках України.

"Дуже важко так довго боротися. Абсолютно зрозуміло. Це дуже важко, коли тобі не вистачає певної зброї. Все це дуже важко. Тому що це війна", - зазначив президент.

Зеленський додав, що українським воїнам важко, однак росіянам ще важче.

"В наших очах втома, але в їх (росіян - ред.) очах є страх і це дві різні речі. Доведеться терпіти. Що я можу сказати? Ми повинні бути терплячими, якщо хочемо перемогти. І ми цього хочемо", - зазначив глава держави.

За його словами, Росія, на відміну від України, може закінчити цю війну швидше, без зайвих жертв. Для цього окупанти мають залишити територію нашої країни.

"Україна не збирається продовжувати війну на території Російської Федерації, це ніколи не було нашою метою. Ми звільняємо лише власні території. Їм є куди повернутися, а нам ні. Їм є куди йти, а нам - ні. Бо це наша єдина земля", - наголосив Зеленський.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські захисники з початку літа продовжують свій контрнаступ. Їхні успіхи вже фіксують на окремих ділянках фронту.

Зокрема, нашим військовим вдалося деокупувати низку населених пунктів на південному сході країни. Нещодавно вони змогли звільнити від росіян село Старомайорське.

Також просування ЗСУ відбувається під Бахмутом, де вони наступають північніше та південніше міста. Нашими військовими зайняті панівні висоти біля населеного пункту.

Як зазначав наприкінці липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, для деокупації Бахмута вже створено всі умови.