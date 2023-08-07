Україна провела ще один обмін полоненими. Додому повернулись 22 військових
Україна повернула з полону ще 22 військових. Обмін відбувся 7 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.
"Сьогодні повернули додому з полону ще 22 українські воїни", - розповів він.
За його словами, це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.
"Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені. Старшому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому - 23 роки", - додав Єрмак.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими також показали фото та відео звільнення понад 20 військових ЗСУ 7 серпня.
Обмін полоненими України з РФ
6 липня між Росією та Україною відбувся черговий обмін військовополоненими. Додому повернулися два офіцери, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник "Азовсталі" та боєць ТРО з Херсона. Крім того, буквально 4 серпня Україна повернула тіла ще 44 військовослужбовців, які загинули в боях з окупантами.
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