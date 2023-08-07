ua en ru
Пн, 07 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Розвідники знищили підрозділ росіян на лівобережжі Херсонської області

Новость на русском ▼ Новость на русском → Read in English →
Херсон, Понеділок 07 серпня 2023 11:08
Розвідники знищили підрозділ росіян на лівобережжі Херсонської області Фото: розвідники знищили підрозділ росіян на лівобережжі Херсонської області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські розвідники проводять успішні операції на окупованому лівобережжі Херсонської області. Зокрема, вдалося знищити ракетний підрозділ росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

Так, бійці підрозділу спеціального призначення ГУР МОУ, батальйону "Шаман", просуваються вглиб окупованих територій та продовжують завдавати втрат ворогу.

"Завдяки їхнім діям знищено один з підрозділів рашистських ракетних військ спеціального призначення", - йдеться в повідомленні.

Ситуація у Херсонській області

Херсон українські сили оборони звільнили у листопаді 2022 року. При цьому лівобережна частина області досі перебуває під окупацією російських загарбників. У зв'язку з цим звільнені населені пункти Херсонської області постійно обстрілюються ворогом із використанням артилерії, танків. Зазначимо, що українські розвідники не вперше влаштовують рейди на окуповану частину Херсонської області. Раніше бійці ССО вже висаджувалися в районі лівого берега Херсонської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область ГУР
NEWS
Втрати РФ в Україні перевищили 250 тисяч військових, - Генштаб
Втрати РФ в Україні перевищили 250 тисяч військових, - Генштаб
DAILY
Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи