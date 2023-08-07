Росіяни вимагають в українців гроші при спробі виїхати з окупованих територій, - Маляр

Російські військові продовжують наживатись на українцях. Так, при перетині блокпостів на окупованих територіях вони вимагають гроші.

За її словами, росіяни навмисне загострюють ситуацію на окупованих територіях, чим змушують українців виїжджати до Росії. Було зафіксовано збільшення випадків грубого і зневажливого ставлення військовослужбовців російських окупаційних військ до місцевого населення.

"При цьому, для власного збагачення окупанти намагаються використати вимушений виїзд громадян на територію РФ", - пише Маляр.

Вона розповіла, що під час перетину переселенцями блокпостів росіяни погрожують зброєю та під різними приводами вимагають віддати їм кошти та виявлені матеріальні цінності.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові вже близько двох місяців ведуть контрнаступ на фронті в Україні. За цей час вдалося звільнити кілька населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях та частину території, які були окуповані з 2014 року. При цьому, як уточнюють в Інституті вивчення війни, удари ЗСУ по критичних російських об'єктах наземних комунікацій, зокрема по мостах в окупованому Криму, є частиною кампанії ЗСУ з перехоплення, спрямованої на створення умов для майбутніх етапів контрнаступу.

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