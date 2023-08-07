Ігнат про французькі ракети SCALP: Ейфелева башта "вписалася" в український тризуб

Українські військові ефективно використовують далекобійні ракети, які отримали від західних партнерів. Зокрема, це стосується французьких SCALP.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Як бачите, Ейфелева башта "вписалася" в український тризуб. Це так символічно і гарно виглядає. Ну і знаєте, що ворог вже давно у своїх публікаціях показує, що ракети Storm Shadow і SCALP "застосовуються". Навіть там якісь там запчастини показували", - сказав Ігнат.

За його словами, "після кожного підпису, а тим паче якщо той підпис від глави держави, вона (ракета - ред.) одразу летить за призначенням".

Речник також наголосив, що саме тому Україні потрібно більше такої зброї.

"Такі ракети нам дуже потрібні. Ви бачите їх результати у палаючих російських складах, знищених переправах, мостах. Це високоточна далекобійна зброя, без шансів для противника. Яка наближає нашу перемогу. Хотілося б ще із Storm Shadow і SCALP бачити поруч і німецьку ракету", - наголосив Ігнат.

Він додав, що зараз тривають дискусії щодо крилатих ракет Taurus.

"Яке рішення буде ухвалено німецьким урядом ще не знаємо. Але сподіваємося, що буде на користь України", - зазначив речник Повітряних сил.

Ракети SCALP

У липні президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що Франція приєднається до Британії у постачанні Україні ракет великої дальності. Це дозволить українським силам вражати російські війська та цілі глибоко за лінією фронту.

Загалом Франція передасть Україні 50 ракет SCALP. При цьому перші ракети вже доставлені в Україну.

Зазначимо, що ракета Storm Shadow чи SCALP - це англо-французька крилата ракета далекого радіусу дії, яка призначена для ураження стаціонарних цілей, що захищені засобами ППО. Storm Shadow - це британська назва ракети, а у Франції вона позначається як SCALP-EG.

Загалом французькі та британські ракети ідентичні. Їхні відмінності полягають лише у програмному забезпеченні та літаках - носіях ракет.

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